Dall’Iran un nuovo piano di pace in 14 punti Teheran crea un organismo per controllare Hormuz Trump continua a minacciare un attacco – La diretta

Dall’Iran arriva un nuovo piano di pace suddiviso in 14 punti, mentre Teheran annuncia la creazione di un organismo dedicato al controllo dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha diffuso su una piattaforma social una mappa con frecce dirette verso l’Iran, in un momento che segna l’ottantesimo giorno di scontri tra le parti coinvolte nel conflitto nel Golfo. La tensione tra Stati Uniti, Iran e Israele continua a essere alta, con minacce di intervento militare.

Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto, Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire. Da quando è iniziata la guerra in Iran gli americani hanno speso 40 miliardi di dollari in più per la benzina. Lo comunica la Brown University: il conflitto è costato finora 316 dollari a famiglia negli Stati Uniti, contando solo le spese per il carburante. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran vs USA: i 10 punti di Teheran e i 15 di Washington. Cosa c'è davvero sul tavolo

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