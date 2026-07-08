50 Giorni di Cinema a Firenze festeggia il ventennale della rassegna insieme ai dieci anni di Toscana Film Commission
In vent’anni, la rassegna cinematografica ha attirato circa un milione di spettatori al Cinema La Compagnia. In dieci anni, la Toscana Film Commission ha fornito assistenza a 2.300 produzioni. La celebrazione del ventennale coincide con il decennale della collaborazione con la Film Commission.
Sono stimati in 1 milione gli spettatori che hanno frequentato il Cinema La Compagnia nel corso di dieci anni di attività e 2300 le produzioni alle quali ha fornito assistenza Toscana Film Commission "50 Giorni di Cinema a Firenze" festeggia il ventennale della rassegna insieme ai dieci anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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