50 Giorni di Cinema a Firenze festeggia il ventennale della rassegna insieme ai dieci anni di Toscana Film Commission

Da ilgiornaleditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In vent’anni, la rassegna cinematografica ha attirato circa un milione di spettatori al Cinema La Compagnia. In dieci anni, la Toscana Film Commission ha fornito assistenza a 2.300 produzioni. La celebrazione del ventennale coincide con il decennale della collaborazione con la Film Commission.

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Sono stimati in 1 milione gli spettatori che hanno frequentato il Cinema La Compagnia nel corso di dieci anni di attività e 2300 le produzioni alle quali ha fornito assistenza Toscana Film Commission "50 Giorni di Cinema a Firenze" festeggia il ventennale della rassegna insieme ai dieci anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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