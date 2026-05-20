In Abruzzo è stato annunciato un investimento di 4 milioni di euro destinato alla nascita di una nuova Film Commission. La struttura avrà il compito di sostenere le produzioni cinematografiche e audiovisive sul territorio regionale. Restano da chiarire i criteri con cui verranno distribuiti i fondi tra le imprese locali. Inoltre, si discuterà dei vincoli territoriali che potrebbero imporre alle produzioni di rimanere all’interno della regione durante le fasi di lavorazione.

? Domande chiave Come verranno distribuiti i fondi tra le piccole imprese locali?. Quali vincoli territoriali obbligheranno le produzioni a restare in Abruzzo?. Chi gestirà concretamente i nuovi fondi della Fondazione Film Commission?. Come influirà questo bando sulla creazione di nuovi posti di lavoro?.? In Breve Risorse stanziate tramite fondo Fesr 20212027 e strumento PSC 20002020.. Contributi a fondo perduto destinati alla fase di produzione cinematografica.. Vincolo territoriale obbligatorio per trattenere le attività produttive in Abruzzo.. Obiettivo crescita per piccole e medie imprese del comparto audiovisivo locale.. L’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo ha stanziato 4 milioni di euro per finanziare le produzioni audiovisive in Abruzzo attraverso la nuova Fondazione Abruzzo Film Commission. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, 4 milioni per il cinema: nasce la nuova Film Commission

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