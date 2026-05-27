Lab 80 film festeggia i 50 anni | weekend di cinema musica dal vivo e archivi

Dal 29 maggio al 7 giugno, Lab 80 Film festeggia i 50 anni di attività con una serie di eventi. La cooperativa bergamasca, fondata nel 1976, organizza un fine settimana dedicato al cinema, accompagnato da musica dal vivo e proiezioni di archivi storici. La manifestazione comprende diverse iniziative per celebrare mezzo secolo di ricerca e cultura audiovisiva.

LA RICORRENZA. Cinquant’anni di cinema, ricerca e cultura audiovisiva. Lab 80 film, cooperativa bergamasca nata nel 1976, celebra l’anniversario con una serie di appuntamenti in programma tra il 29 maggio e il 7 giugno. Il primo appuntamento è venerdì 29 maggio alle 21 all’Auditorium di Cult! con una serata dedicata a una delle esperienze più legate alla storia di Lab 80: la sonorizzazione dal vivo. In programma l’anteprima di «Misero Soffio Misera Carne», nuovo cortometraggio realizzato in AI, diretto da Stefano P. Testa e prodotto da Lab 80 film con Federazione Italiana Cineforum, Mafarka Film ed Electric Valley Records. Ambientato nelle... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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