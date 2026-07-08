40 anni dal mio primo articolo una passione che non ha fine

Il 8 luglio 1986 è stato pubblicato il primo articolo scritto da un giornalista, dedicato a un convegno sul calcio mercato nel settore giovanile. In quell'occasione, l’autore ha commesso un errore nell’impostazione dell’articolo, posizionando la notizia alla fine e scegliendo un titolo poco incisivo. Oggi, dopo 40 anni, la passione per il giornalismo rimane invariata.

8 luglio 1986. Oggi come allora, una pagina bianca da riempire. Era la cronaca di un convegno sul calcio mercato nel settore giovanile, e com’è “giusto” che sia, ho sbagliato l’impostazione dell’articolo: la notizia l’ho messa alle ultime righe invece che all’inizio, e il titolo – diciamolo – era piuttosto moscio. Ma era la primissima esperienza, non sapevo praticamente nulla del mondo del giornalismo. Era il tuffo in un mare che non conoscevo. Oggi quell’articolo lo scriverei in maniera totalmente diversa, ma con una cosa identica: l’entusiasmo. Perché questo mestiere non è un semplice lavoro. E’ una missione, è una droga, è servizio e potere al contempo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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