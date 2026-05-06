Eros Romagnani ha concluso la sua carriera nella polizia dopo quarant’anni di servizio. Durante gli anni in sala operativa, ha coordinato i turni del centralino 112, lavorando mentre crescevano le sue tre figlie. Successivamente, è passato alla divisione anticrimine, dove ha svolto diverse funzioni. La sua esperienza ha attraversato vari reparti e incarichi, contribuendo a un percorso professionale lungo e articolato.

? Cosa scoprirai Come ha gestito i turni della Sala Operativa 112 con tre figlie?. Quali compiti ha svolto nella divisione anticrimine dopo il cambio reparto?. Perché ha scelto di lasciare la gestione delle emergenze per la prevenzione?. Cosa cambierà nella sua vita quotidiana dopo quarant'un anni in divisa?.? In Breve Inizio carriera nel 1985 come agente ausiliario di leva a Trieste.. Servizio presso la Sala Operativa 112 tra il 1992 e il 1997.. Passaggio alla divisione anticrimine dopo la nascita della prima figlia nel 1997.. Ultimo incarico presso l'ufficio misure di prevenzione conclusosi ad aprile 2026.. Il 30 aprile 2026 segna la fine di un lungo percorso professionale per Eros Romagnani, originario di Castelnovo Monti, che dopo oltre quarant’anni di servizio ha lasciato la divisa da Sovrintendente Capo della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eros Romagnani: fine di una carriera in Polizia dopo 40 anni

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