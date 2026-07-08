Uno dei segreti del successo delle Spice Girls fu la personalità inconfondibile di ciascuna componente della band, trasformata in un vero e proprio brand. Mel B (Melanie Brown) era l'irriverente Scary Spice, Victoria Adams (futura Lady Beckham) la sofisticata Posh Spice, Emma Bunton la dolce Baby Spice, Mel C (Melanie Chisholm) l'atletica Sporty Spice, mentre Geri Halliwell incendiava il palco come Ginger Spice. Cinque caratteri diversi, cinque identità iconiche che conquistarono milioni di fan in tutto il pianeta. Le Spice, però, non si limitarono a rivoluzionare la musica pop ma diventarono il volto della Cool Britannia, il movimento culturale che celebrava l’orgoglio British. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 30 anni di Wannabe, 10 curiosità sul debutto pazzesco delle Spice Girls

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Trent’anni di “Wannabe”: il brano che cambiò il pop e trasformò le Spice Girls in un fenomeno mondialeIl 8 luglio 1996 le Spice Girls lanciarono “Wannabe”, un singolo che divenne un successo globale e rivoluzionò il panorama del pop.

Mel C e Mel B insieme sullo stesso palco: le due ex Spice Girls si sono esibite con “Spice Up Your Life”Mel B e Mel C sono salite insieme sul palco, esibendosi con la canzone “Spice Up Your Life”.

Temi più discussi: Trent’anni di Wannabe, il brano delle Spice Girls che ha cambiato la storia del pop; Wannabe, trent’anni dopo: la canzone che trasformò le Spice Girls in un manifesto; La playlist e la nuova musica della settimana – 7 luglio 2026; Musica: Spice Girls, reunion in vista per i 30 anni di 'Wannabe'?.

Esattamente 30 anni fa cinque ragazze cambiarono per sempre la storia della musica pop lanciando #Wannabe E voi dove eravate la prima volta che avete ascoltato Wannabe? Ditecelo nei commenti! #SpiceGirls #Wannabe30 #WhereItAllBegan #Gi x.com

Spice Girls, 30 anni di Wannabe: nel 1996 usciva la canzone che cambiò le regole del pop al femminile (anche se era tutt'altro che femminista)Per ora permane il mistero su eventuali iniziative per celebrare l'anniversario: Mel C si dice ottimista, resta l'incognita Beckham ... corriere.it

30 anni fa usciva Wannabe delle Spice Girls, le uniche ragazze di cui mi sia mai innamoratoSe faticate anche voi a realizzare che sono passati tre decenni, questo è il momento per ripercorrere una nostalgia più che mai salvifica ... vogue.it

L'America compie 250 anni oggi... quindi pophead non americani, quali canzoni sono considerate inni nel vostro paese? reddit