Le autorità hanno trovato 16 bambini in condizioni di abusi prolungati all’interno di una casa rurale. I soccorritori hanno riferito che le condizioni dei minori sono rimaste disturbanti anche dopo il salvataggio, avvenuto pochi giorni fa. L’intervento è stato effettuato in una regione dell’Ohio, dove si suppone che la situazione di maltrattamenti si fosse protratta per diversi anni. I bambini sono stati affidati ai servizi sociali, mentre le indagini continuano per chiarire l’entità degli abusi.

A pochi giorni dal salvataggio di 16 bambini da parte delle autorità, in quella che i funzionari hanno descritto come una situazione di abusi “orrendi” protrattasi per anni all’interno di un’abitazione rurale dell’Ohio, i primi soccorritori affermano che le condizioni in cui hanno trovato i piccoli continuano a tormentarli. Il 30 giugno, la polizia ha fatto irruzione in un’abitazione rurale nella contea di Vinton, in Ohio. Ha rinvenuto 16 bambini, di età compresa tra i 18 mesi e i 18 anni. E, secondo quanto riferito, vivevano in condizioni definite dai funzionari “deplorevoli”. Gli investigatori ritengono che più della metà dei bambini abbia trascorso gli ultimi quattro anni rinchiusi in un’unica stanza di 12 piedi per 12 piedi. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 16 bimbi trovati in casa degli orrori: come li hanno trovati

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16 children found in house of horrors in Ohio appeared like feral animals!

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