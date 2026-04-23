Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, i Carabinieri hanno svolto un controllo in località Pescopagano, nel territorio di Mondragone, nell’ambito di un’operazione nelle zone considerate sensibili. Durante l’intervento, sono stati rinvenuti 16 animali, tra cui un pitone reale, nascosti tra immondizia e escrementi. La scena risulta essere particolarmente cruenta e si inserisce in un quadro più ampio di situazioni di degrado nelle aree controllate.

I militari dell’Arma, supportati dal Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, dal personale dell’Ufficio tecnico comunale, dagli assistenti sociali e dai sanitari dell’ASL, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione del posto, trovandosi davanti a condizioni igienico-sanitarie estremamente gravi. All’interno e nelle aree esterne dell’immobile erano presenti cumuli di rifiuti di ogni genere e numerosi escrementi di animali, rendendo l’ambiente invivibile. Al termine degli accertamenti, una 36enne residente è stata deferita in stato di libertà per violazioni in materia ambientale, in particolare per abbandono e gestione illecita di rifiuti. La donna viveva nell’abitazione insieme al marito e ai tre figli minori.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casa degli orrori a Mondragone, trovati 16 animali e un pitone reale tra immondizia ed escrementi

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