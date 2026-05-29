Dagli esordi con Woody Allen fino a cult indimenticabili come Basic Instinct e Casinò di Martin Scorsese

Da iodonna.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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B omba sexy del cinema anni ’90 e 2000, con il suo fascino magnetico e i suoi film ad alto tasso erotico Sharon Stone è diventata una figura centrale nell’immaginario hollywoodiano dell’epoca. Tuttavia, ridurre la sua carriera al solo ruolo di femme fatale sarebbe profondamente limitante. Nel corso degli anni, infatti, l’attrice ha lavorato con registi di enorme prestigio, dimostrando versatilità e un notevole talento drammatico. Megan Fox: «Soffro del disturbo da dismorfismo corporeo» X Leggi anche › Megan Fox aspetta il quarto figlio, il primo con Machine Gun Kelly. E lo annuncia così I migliori film di Sharon Stone: da Basic Instinct a Casinò, il film di Martin Scorsese che l’ha consacrata come interprete drammatica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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