B omba sexy del cinema anni ’90 e 2000, con il suo fascino magnetico e i suoi film ad alto tasso erotico Sharon Stone è diventata una figura centrale nell’immaginario hollywoodiano dell’epoca. Tuttavia, ridurre la sua carriera al solo ruolo di femme fatale sarebbe profondamente limitante. Nel corso degli anni, infatti, l’attrice ha lavorato con registi di enorme prestigio, dimostrando versatilità e un notevole talento drammatico. Megan Fox: «Soffro del disturbo da dismorfismo corporeo» X Leggi anche › Megan Fox aspetta il quarto figlio, il primo con Machine Gun Kelly. E lo annuncia così I migliori film di Sharon Stone: da Basic Instinct a Casinò, il film di Martin Scorsese che l’ha consacrata come interprete drammatica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dagli esordi con Woody Allen fino a cult indimenticabili come "Basic Instinct" e "Casinò" di Martin Scorsese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Basic Instinct: Emerald Fennell smentisce di essere coinvolta nel reboot

Sharon Stone: «Basic Instinct mi è costata la custodia di mio figlio»L'attrice di 68 anni ha ricordato una scena di una celebre pellicola degli anni '90 che le ha cambiato la carriera, ma anche influenzato la sua vita...

Si parla di: Woody Allen protagonista al Museo Schmidl con la nuova biografia di Mario Mucciarelli; È morto Howard Storm, il regista di 'Mork & Mindy': aveva 94 anni.