Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati arrestati per aver fornito informazioni all’intelligence russa. Le autorità hanno confermato l’arresto, senza specificare i dettagli delle attività svolte. Il ministro della Difesa ha commentato che la Russia mantiene una guerra latente volta a indebolire le istituzioni italiane. Nel frattempo, un imprenditore è stato indagato per bancarotta fraudolenta.

Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni all’intelligence russa. Crosetto: “Da Russia guerra latente costante per indebolire le nostre istituzioni”. Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del Napoli. L’inchiesta verte sull’insolvenza del club pugliese. Mondiali 2026: più squadre e petrodollari, ma comanda sempre l’Europa. Nella fase a eliminazione diretta, le nazionali del Vecchio Continente sono tornate a prevalere sulle avversarie provenienti dal resto del globo. Questo articolo 0807 – Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni ai russi – De Laurentiis... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 08/07 – Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni ai russi – De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta

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ESCLUSIVA: passavano notizie top secret alla Russia. Arrestati 2 ex 007 italiani

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