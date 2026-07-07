Due ex agenti dell’intelligence italiana sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver passato informazioni riservate a servizi segreti russi. Secondo quanto riferito dal Tg1, i due ex agenti in pensione avrebbero fornito notizie classificate all’intelligence di Mosca. L’indagine, ancora in corso, ha ricostruito i contatti tra i due e gli agenti russi, evidenziando un presunto scambio di informazioni top secret. Le autorità hanno sequestrato materiale informativo durante le perquisizioni.

Passavano notizie top secret a 007 russi a Roma. Per questo, secondo quanto riporta il Tg1, due ex agenti in pensione dell’intelligence italiana sono finiti agli arresti domiciliari. Indagate altre cinque potenziali “fonti” italiane in forza al ministero della difesa che potrebbero aver avuto contatti con i referenti dell’intelligence di Mosca. Secondo una inchiesta del Ros coordinata dalla Procura di Roma, rivela ancora il Tg1, la coppia di ex agenti italiani riferiva segreti militari e i nominativi degli agenti segreti operativi italiani e del Ros alle spie del raggruppamento di intelligence GRU di Mosca. Indagate altre cinque persone. Le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arrestati due ex 007 italiani, passavano informazioni all’intelligence russa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ESCLUSIVA: passavano notizie top secret alla Russia. Arrestati 2 ex 007 italiani

Notizie e thread social correlati

I due ex 007 italiani pagati dalla Russia, le informazioni riservate e i complici militari: perché sono stati arrestatiDue ex agenti italiani sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del Ros con l'accusa di spionaggio e accesso illecito a sistemi informatici.

Cedevano informazioni sensibili alla Russia, arrestati due ex 007 a RomaDue ex agenti segreti sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver fornito informazioni riservate alla Russia.

Spionaggio, due arresti a Roma: ex 007 italiano accusato di passare informazioni a un presunto agente russoL'accusa per i due arrestati in Italia è di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, operazioni compiute a favore della Russia. Indagate anche altre cinque persone, tra cui quattro militari ... tg.la7.it

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma: coinvolto ex 007 italiano. Passavano a Mosca informazioni sensibiliIl Reparto Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri ha eseguito a Roma due arresti nell'ambito di un'inchiesta per spionaggio e accesso abusivo ... msn.com