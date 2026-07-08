007 arrestati quei nomi sotto copertura nei file rubati dalle spie Cosa vuoi? Basta pagare

Da repubblica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine su file rubati da spie. Nei documenti sequestrati ci sono nomi di agenti sotto copertura e progetti militari, tra cui alcune attività della NATO. Le intercettazioni mostrano conversazioni in cui si chiede “Cosa vuoi? Basta pagare” e si fa riferimento a immagini che ritraggono persone sotto copertura. I file trafugati sono stati messi in vendita.

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Le intercettazioni dei militari italiani: “Vedi questa foto? È lei che ti sta addosso”. In vendita anche i progetti della Nato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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