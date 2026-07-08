007 arrestati quei nomi sotto copertura nei file rubati dalle spie Cosa vuoi? Basta pagare

Notizia in breve

Sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine su file rubati da spie. Nei documenti sequestrati ci sono nomi di agenti sotto copertura e progetti militari, tra cui alcune attività della NATO. Le intercettazioni mostrano conversazioni in cui si chiede “Cosa vuoi? Basta pagare” e si fa riferimento a immagini che ritraggono persone sotto copertura. I file trafugati sono stati messi in vendita.