Guerra di spie notizie ai russi in cambio di denaro Arrestati due ex 007 italiani
Due ex agenti segreti italiani sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso non autorizzato a sistemi informatici. Secondo quanto accertato, avrebbero fornito notizie riservate ai russi in cambio di denaro. Le indagini hanno portato all’arresto di entrambe le persone coinvolte, che sono state sottoposte a fermo. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali altri soggetti coinvolti e le modalità delle attività illecite.
Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. ll principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottoufficiale dell’Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. Intanto è stata trovata morta a Kiev la donna sospettata dell’attentato al Principato di Monaco. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Guerra di spie, notizie ai russi in cambio di denaro. Arrestati due ex 007 italiani
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