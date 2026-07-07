Guerra di spie, notizie ai russi in cambio di denaro. Arrestati due ex 007 italiani

Notizia in breve

Due ex agenti segreti italiani sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso non autorizzato a sistemi informatici. Secondo quanto accertato, avrebbero fornito notizie riservate ai russi in cambio di denaro. Le indagini hanno portato all’arresto di entrambe le persone coinvolte, che sono state sottoposte a fermo. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali altri soggetti coinvolti e le modalità delle attività illecite.