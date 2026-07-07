Il match tra Zverev e Lehecka a Wimbledon è stato sospeso a causa del coprifuoco, poiché non si può giocare oltre le 23.00 locali. Al momento dell'interruzione, il punteggio era di 6-4, 6-4, 5-7, 2-1 in favore di Zverev. La partita non si è conclusa e sarà recuperata in una data successiva, con il giorno di riposo saltato per completare gli ottavi di finale.

A Wimbledon non si gioca dopo le ore 23.00 locali (la mezzanotte ora italiana): non si conclude il match degli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile tra il ceco Ji?í Lehe?ka, numero 13 del seeding, ed il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2. Poco prima dello scoccare dell’orario fatidico la sfida è stata interrotta, con il tennista teutonico in vantaggio con il punteggio di 6-4 7-5 3-3, dopo due ore e cinque minuti di gioco. La sfida proseguirà domani: si giocherà sempre sul Centrale, non prima delle ore 15.30 italiane. L’ordine di gioco sarà aperto alle ore 14.30 italiane dal derby statunitense tra Jessica Pegula e Coco Gauff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zverev-Lehecka sospesa per coprifuoco: punteggio esatto e quando si recupera. Salta il giorno di riposo

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