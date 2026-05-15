A che ora si recupera Sinner-Medvedev? Punteggio esatto e programma TV8

La semifinale tra Sinner e Medvedev agli Internazionali d’Italia 2026 non si è conclusa questa sera al Foro Italico a causa della pioggia. La partita, che avrebbe dovuto terminare entro le ore 21, è stata interrotta e non è ancora stata recuperata. La programmazione TV8 prevede il riavvio del match in una data e ora ancora da comunicare, e si attende un nuovo aggiornamento ufficiale per conoscere l’orario preciso di ripresa e conclusione.

La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non si è potuta chiudere in giornata a causa della fitta pioggia che ha animato la serata al Foro Italico: attorno alle ore 21.40, un diluvio si è abbattuto sulla terra rossa di Roma e il confronto è stato interrotto. Si è procrastinato fino alle ore 23.00 per capire se si riuscisse a tornare in campo per chiudere la contesa, ma l’acquazzone è proseguito incessante e non si sono così generate le condizioni per determinare il vincitore. Il numero 1 del mondo si trovava in vantaggio con il punteggio di 6-1, 5-7, 4-2, A-40 (il russo era al servizio) e stava spingendo per riuscire ad avere la meglio, meritandosi la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro il norvegese Casper Ruud, che nel pomeriggio aveva regolato Luciano Darderi per 6-1, 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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