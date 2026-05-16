A che ora si recupera Sinner-Medvedev oggi? Punteggio esatto e programma TV8

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa della pioggia intensa, la semifinale tra Sinner e Medvedev agli Internazionali d’Italia 2026 non si è conclusa come previsto nella serata al Foro Italico. La partita, che si stava disputando intorno alle 21, è stata sospesa e non è stata ancora definita una nuova data. Per conoscere l’orario di recupero e il programma completo, si può consultare la programmazione di TV8, che trasmette l’evento. La ripresa della partita sarà comunicata successivamente dagli organizzatori.

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La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non si è potuta chiudere in giornata a causa della fitta pioggia che ha animato la serata al Foro Italico: attorno alle ore 21.40, un diluvio si è abbattuto sulla terra rossa di Roma e il confronto è stato interrotto. Si è procrastinato fino alle ore 23.00 per capire se si riuscisse a tornare in campo per chiudere la contesa, ma l’acquazzone è proseguito incessante e non si sono così generate le condizioni per determinare il vincitore. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15.00) Il numero 1 del mondo si trovava in vantaggio con il punteggio di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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