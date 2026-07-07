Zucchero ha annunciato che si esibirà in venti concerti all’Arena di Verona, con le prime dieci programmate intorno al 25 settembre 2027, in occasione del suo compleanno. Ha dichiarato di non apprezzare l’Eurovision e ha paragonato Sanremo a una partita di ping pong. Ha anche commentato che i giovani riempiono gli stadi ballando, ma sui social sono molto attivi. Non ha espresso commenti su De Gregori.

Zucchero si esibirà all’Arena di Verona, una delle sue case artistiche, per venti date. Le prime dieci sono previste attorno al suo compleanno, verso il 25 settembre 2027. Gli altri dieci show saranno nel cartellone dell’Arena nel 2028. «Il Premio Nobel per la Pace al popolo di Lampedusa, dov’è stato anche il Papa? Va benissimo, è giusto così. Basta che non lo diano a Trump» dice l’artista, commentando una proposta di Dacia Maraini. Inevitabile tornare pure sulla polemica che sta scuotendo la musica italiana: l’artista dev’essere anche attivista, deve esprimersi su tutto? «Ho letto di qualche battibecco su De Gregori» dichiara Zucchero. «Ero in giro per l’Europa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Zucchero: «L'Eurovision non mi piace, Sanremo è una partita di ping pong. I giovani riempiono gli stadi ballando, ma sui social sono una macchina da guerra. De Gregori? Non lo criticherei mai»

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Temi più discussi: Zucchero: L’Eurovision fa cag**e, ma ci deve andare uno coi cog***ni. Nobel per la pace al popolo di Lampedusa? Sì, basta che non lo diano a Trump. Non oserei mai contraddire De Gregori in pubblico; Zucchero: Boccio l'Eurovision. E Sanremo è una gara di ping pong. De Gregori? Capisco i dubbi sull'impegno degli artisti; Zucchero: L'Eurovision non mi piace, Sanremo è una partita di ping pong. I giovani riempiono gli stadi ballando, ma sui social sono una macchina da guerra. De Gregori? Non lo criticherei mai; Zucchero: I social hanno cambiato tutto. Poi punge Ultimo e attacca l'Eurovision.

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