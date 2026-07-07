Zucchero ha detto che alcuni giovani che fanno balletti e riempiono gli stadi sono tra i suoi preferiti. L'artista emiliano ha parlato alla partenza di un tour celebrativo, commentando anche sulla musica dal vivo, l'Eurofestival e Trump. Ha espresso un parere aperto sui giovani e la loro presenza nel panorama musicale attuale.

Incontri L'artista emiliano parla a ruota libera alla partenza di un tour celebrativo. La musica dal vivo, l'Eurofestival e.Trump Incontri L'artista emiliano parla a ruota libera alla partenza di un tour celebrativo. La musica dal vivo, l'Eurofestival e.Trump Dopo il girovagare per l’Europa, Zucchero riporta i suoi concerti in Italia per celebrare con il tour Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight l’anniversario dell’uscita del brano tratto dall’album Shake (2001), ma si trasforma in una scusa per ripercorre la sua carriera, dal 1987 al 2010. Per questa leg, prima di ripartire oltre confine, il cantautore ha fissato sei date negli stadi italiani a luglio 2026, ma ha già annunciato che il tour si concluderà il 10 giugno 2027 con il suo ritorno a San Siro, Milano. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Zucchero: «I giovani? Fanno i balletti e poi riempiono gli stadi, ma alcuni li amo»

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