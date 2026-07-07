Durante un'intervista, un artista ha commentato il nuovo regolamento di Sanremo 2027, senza fornire dettagli specifici. Ha inoltre espresso un giudizio negativo sull’Eurovision, affermando che dovrebbe parteciparvi qualcuno con coraggio. Ha anche parlato del conferimento del Nobel per la pace al popolo di Lampedusa, dicendo che sarebbe giusto, purché non venga assegnato a un ex presidente degli Stati Uniti. Infine, ha dichiarato di non aver mai osato contraddire pubblicamente un altro artista.

Il nuovo regolamento di Sanremo 2027, il commento alle parole di De Gregori e il Nobel per la pace al popolo di Lampedusa (“È giusto, basta che non lo diano a Trump”). Zucchero è vivace, pimpante, a tratti teatrale. E, conclusi i suoi show internazionali, il “bluesman” è tornato in Italia. Dopo la data di sabato 4 luglio, al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine, l’artista di Roncocesi ha portato, lunedì 6 luglio, allo stadio dall’Ara di Bologna, il suo “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”. Tour che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. Ma i festeggiamenti per le ricorrenze non finiscono qua. Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, ha rivelato che, l’artista di Roncocesi, tornerà a San Siro, il 10 giugno 2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Zucchero: “L’Eurovision fa cag**e, ma ci deve andare uno coi cog***ni. Nobel per la pace al popolo di Lampedusa? Sì, basta che non lo diano a Trump. Non oserei mai contraddire De Gregori in pubblico”

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