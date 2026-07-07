Dall’Eurovision a Francesco De Gregori: Zucchero si racconta in un’intervista senza filtri a Il Fatto Quotidiano. Sulle dichiarazioni di De Gregori riguardo alla possibilità degli artisti di schierarsi, il cantautore afferma: “Ero in giro per l’Europa e ho letto di qualche battibecco. Ma non ho avuto neanche il tempo di capire, onestamente. Voglio essere serio ma, sempre di più, faccio ironia perché spero sempre che i doppi sensi possano arrivare. Vedo che purtroppo, invece, la gente si prende ancora molto sul serio e quindi faccio fatica. Un disco di Bob Dylan si chiamava “Contengo Moltitudini”, che vuol dire contengo tanti dubbi. E se sei una persona sensibile, un’artista, hai continuamente dei dubbi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Zucchero: “L’Eurovision fa cag**e. Non oserei mai contraddire De Gregori in pubblico”

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Zucchero: “L’Eurovision fa cag**e, ma ci deve andare uno coi cog***ni. Nobel per la pace al popolo di Lampedusa? Sì, basta che non lo diano a Trump. Non oserei mai contraddire De Gregori in pubblico”Durante un'intervista, un artista ha commentato il nuovo regolamento di Sanremo 2027, senza fornire dettagli specifici.

“Fa cag**, cogl**”. Zucchero è una furia, mai visto così: con chi ce l’haDurante un'intervista, Zucchero ha espresso un forte disappunto con parole volgari, rivolgendosi a una persona o gruppo non specificato.

Temi più discussi: Zucchero: L’Eurovision fa cag**e, ma ci deve andare uno coi cog***ni. Nobel per la pace al popolo di Lampedusa? Sì, basta che non lo diano a Trump. Non oserei mai contraddire De Gregori in pubblico; Zucchero: Boccio l'Eurovision. E Sanremo è una gara di ping pong. De Gregori? Capisco i dubbi sull'impegno degli artisti; Zucchero senza freni: L'Eurovision fa cag*re come tutti quelli che hanno vinto, Sanremo? Al massimo una partita di ping pong; Zucchero: Ultimo è bravissimo, L'Eurovision fa schifo. Sogno di duettare con Dua Lipa. De Gregori e la polemica sull'impegno politico?...

#Zucchero: L’ #Eurovision fa ca*are. A parte i #Maneskin, tutti gli altri che l’hanno vinto fanno schifo e non ne resta ricordo. #Sanremo va slegato dall’ #Esc, ha ragione #StefanoDeMartino. Di Conchita Wurst ci si ricorda solo perché è ‘il barbuto con le tette’. x.com

Zucchero: Ultimo è bravissimo, L'Eurovision fa schifo. Sogno di duettare con Dua Lipa. De Gregori e la polemica sull'impegno politico? Lo capiscoViscerale, selvaggio, politicamente scorretto. Zucchero torna in pista e lo fa negli stadi. Ieri sera il bluesman emiliano ha dato il via dallo Stadio Dall'Ara di Bologna, la sua ... ilmessaggero.it

Zucchero senza freni: L'Eurovision fa cag*re come tutti quelli che hanno vinto, Sanremo? Al massimo una partita di ping pongL'Eurovision fa cag.... Zucchero non usa giri di parole quando gli chiedono un parere sulla competizione musicale europea e sulle novità del Festival di Sanremo. leggo.it

Il Canada è ora idoneo per l'Eurovision. È il mondo pronto per Il mio adorabile castoro? reddit