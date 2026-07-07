Durante un'intervista, Zucchero ha espresso un forte disappunto con parole volgari, rivolgendosi a una persona o gruppo non specificato. Ha mostrato una reazione molto intensa, definendo la situazione come insoddisfacente. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui ha parlato di vari temi, tra musica e attualità. La frase è stata riportata integralmente senza ulteriori commenti o analisi.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Zucchero è intervenuto su vari temi legati alla musica e all’attualità. Dalle regole previste per Sanremo 2027 alla partecipazione italiana all’ Eurovision Song Contest, il cantautore ha espresso valutazioni nette, affiancandole a considerazioni personali sulla propria carriera e sui progetti futuri. Tour di Zucchero in Italia e nuovi appuntamenti annunciati. Dopo una serie di date internazionali, Zucchero è rientrato in Italia con il tour “Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight”, organizzato per celebrare i 25 anni di uno dei suoi brani più noti. Il calendario ha incluso, tra le altre, la data del 4 luglio al Bluenergy Stadium di Udine e quella del 6 luglio allo stadio Dall’Ara di Bologna. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Fa cag**, cogl**”. Zucchero è una furia, mai visto così: con chi ce l’ha

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