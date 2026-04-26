Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento delle visualizzazioni online di artisti e spettacoli, mentre le presenze fisiche nei concerti sono diminuite. Le piattaforme di streaming permettono di raggiungere un vasto pubblico senza la necessità di spostamenti o biglietti fisici. Tuttavia, molti eventi con numeri record digitali non si traducono in afflusso reale negli stadi o nelle sale da concerto, evidenziando una disparità tra successo virtuale e presenza fisica.

Il pop è entrato nella sua fase di saldo permanente: luci ancora accese, casse che pompano, ma dietro il banco non c’è più nessuno che compri davvero. Così il mercato reagisce come ha sempre fatto quando il bluff rischia di essere scoperto: stringe, compatta, riduce. Due concerti diventano uno, gli stadi si accartocciano come lattine vuote, le mappe dei posti cambiano forma mentre il pubblico è già in fila virtuale. È il grande gioco del “facciamo finta di niente”, versione musicale. Negli ultimi mesi molti idoli da streaming hanno scoperto che il pubblico reale pesa più di un algoritmo. La fama digitale è una moneta che evapora appena provi a usarla per pagare l’affitto di uno stadio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il grande bluff dello streaming: quando i record digitali non riempiono gli stadi

Notizie correlate

Leggi anche: Il grande bluff della Cia, la battaglia di notte e i 2 aerei «fatti saltare»: così gli americani hanno salvato il pilota disperso in Iran

Leggi anche: Harry Potter | La serie TV sarà “il più grande evento nella storia dello streaming”

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Blog | Il grande bluff dello streaming: quando i record digitali non riempiono gli stadi; Sanità, Campana (AVS): Occhiuto riaccenda i cantieri: a Cariati e San Marco Argentano va in onda il grande bluff; Default, l’arma estrema degli Stati in crisi; OsimON LIFE, IL GRANDE BLUFF: 6.000€ A TESTA PER UN QR CODE... CONFARTIGIANATO INCASSA, JOSELITO SCAPPA.

Il grande bluff dello streaming: quando i record digitali non riempiono gli stadiIl pop è entrato nella sua fase di saldo permanente: luci ancora accese, casse che pompano, ma dietro il banco non c’è più nessuno che compri davvero. Così il mercato reagisce come ha sempre fatto qua ... ilfattoquotidiano.it

IL GRANDE BLUFF DELLO STRETTO DI HORMUZ CHIUSO E MINATOLa conferma ufficiale è attesa ad ore. Ma sembra proprio che lo Stretto di Hormuz ce lo siamo chiusi da soli. Dando retta alle fake ... opinione.it

Evasione, Crolla il Mito: al Nord si Ruba più che al Sud. Basta Fango sul Mezzogiorno! Il grande bluff è stato svelato: i dati ufficiali confermano che l'evasione fiscale record è al Nord, smontando secoli di pregiudizi razzisti contro il Sud. Per decenni ci hanno eti - facebook.com facebook

Siamo a +12 dal Napoli, siamo a +12 dai contiani, siamo a +12 da Antonio Conte, il secondo più grande bluff della storia del calcio italiano (il primo si chiama Max Allegri) sempre protetti dalla stampa, due miracolati Grazie x.com