A San Siro il Milan si trova a fronteggiare una situazione complessa, con gli spalti spesso pieni di tifosi temporanei che seguono le partite come turisti. La passione tra i supporters storici sembra essere in difficoltà, mentre aumentano le tensioni tra chi sostiene il club da sempre e chi si presenta allo stadio per motivi diversi. La crisi si evidenzia anche nei risultati e nei rincari dei biglietti, alimentando il malcontento tra gli appassionati più fedeli.

La sconfitta interna contro l’Atalanta non ha solo inflitto un colpo durissimo alle ambizioni Champions del Milan, ma ha scoperchiato una tensione sociale e culturale che cova da tempo all'interno di San Siro. Lo stadio, un tempo cuore pulsante del tifo, sembra essersi trasformato in una tappa turistica, dove la passione viscerale viene progressivamente sostituita da un'esperienza di consumo per visitatori occasionali. A scatenare la rabbia dei tifosi rossoneri sui social è stata un'inquadratura specifica durante la diretta televisiva. Mentre il Milan sprofondava sotto i colpi della 'Dea', il maxischermo dello stadio ha mostrato due spettatori, apparentemente stranieri, sorridenti e divertiti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, chi sono i tuoi veri tifosi? Gli spalti si riempiono di turisti, ma la passione vera è in rivolta

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I tifosi del Milan, con il cuore spezzato: analisi e reazioni POST PARTITA

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