Sotto la luna calante di Bologna, il cantante ha eseguito un concerto e ha commentato il rapporto tra il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, suggerendo l’idea di organizzare una serata dedicata durante la settimana santa della musica italiana. Durante il discorso, ha citato artisti come Davis e Mandela, ma ha evitato di parlare di De Gregori. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito a dettagli specifici o nomi di enti coinvolti.

Bologna, 7 luglio 2026 – Baila. Sotto la luna (calante) di Bologna, Zucchero ieri ha parlato pure del rapporto tra Sanremo ed Eurovision Song Contest e dell’idea di creare una serata ad hoc nel corso della settimana santa della canzone italiana per la scelta del candidato italiano all’Esc, sciogliendo così l’automatismo vincitore-rappresentante. Come se il vincitore dello scudetto poi non giocasse di diritto pure la Champion. “Premesso che Sanremo non è un campionato di calcio, ma al limite una partita di ping pong, dove sono passato anch’io arrivando penultimo, fossi il direttore artistico farei esattamente quello che ha proposto De Martino: slegare la vittoria di Sanremo dalla partecipazione all’Eurovision”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Zucchero ‘baila’ sotto la luna di Bologna: “Io fra Davis e Mandela. Su De Gregori taccio”

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