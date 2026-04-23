Zucchero il 25° sexy tour | Voglia di Baila e sorprese Con Gino Paoli nel cuore

La forza dei numeri. Con 224 concerti in 157 città di 36 nazioni tenuti solo nell’ultimo quinquennio, Zucchero si conferma il globetrotter della musica italiana. Quello che Soundcheck – il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale – riesce a fermare per un attimo durante la messa a punto del nuovo tour al via il 15 maggio dal PalaUnical di Mantova con tappe pure al “Dall’Ara” di Bologna il 6 luglio, all’Arena Santa Giuliana di Perugia l’11 e alle Mura Storiche di Lucca il 16. Baila (sexy thing) 25th - Under the moonlight è un titolo celebrativo già di suo: cosa bisogna aspettarsi dal nuovo tour? "È dal 2021 che vado in tournée tutti gli anni con la stessa band, anche se aumentata stavolta di due elementi per non farci mancare proprio nulla.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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