Zucchero al via dalla Royal Albert Hall di Londra Baila sexy thing 25th – Under the Moonlight
Lunedì 18 e martedì 19 maggio, la Royal Albert Hall a Londra ospiterà il concerto di Zucchero, che dà il via al suo tour internazionale intitolato “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”. L’evento segna i 25 anni di una delle canzoni più popolari dell’artista, portando sul palco il cantautore italiano che ha conquistato pubblico e critica nel corso degli anni. La serata si inserisce in una serie di appuntamenti che attraversano diverse città del mondo.
ph. Luigi Rizzo LONDRA – Lunedì 18 e martedì 19 maggio al via dalla Royal Albert Hall di Londra “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour internazionale di Zucchero che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. Dopo aver calcato per la prima volta il palco del celebre tempio della musica londinese nel 1990, aprendo i concerti di Eric Clapton, Zucchero ha portato la sua musica in tutto il mondo e torna ancora una volta da headliner alla Royal Albert Hall per regalare uno show energico e appassionante di oltre 2 ore, guidando gli spettatori in un viaggio entusiasmante nella sua straordinaria carriera musicale con il suo inconfondibile stile e la sua carismatica presenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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#Zucchero: Lunedì 18 e martedì 19 maggio al via dalla Royal Albert Hall di Londra BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight, il tour internazionale che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre #FareMusic - Facebook facebook
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