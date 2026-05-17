Zucchero al via dalla Royal Albert Hall di Londra Baila sexy thing 25th – Under the Moonlight

Lunedì 18 e martedì 19 maggio, la Royal Albert Hall a Londra ospiterà il concerto di Zucchero, che dà il via al suo tour internazionale intitolato “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”. L’evento segna i 25 anni di una delle canzoni più popolari dell’artista, portando sul palco il cantautore italiano che ha conquistato pubblico e critica nel corso degli anni. La serata si inserisce in una serie di appuntamenti che attraversano diverse città del mondo.

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