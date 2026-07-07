A Bologna, un artista ha descritto la sua musica come uno “spirito nel buio”. Ha commentato di essere felice, paragonando questa sensazione alla nascita di quattro piccoli pavoncelli, dopo un tour europeo. In un’intervista, ha anche detto di provenire da un altro luogo, da un diverso blues, e di sentirsi distante dalle persone e dai cani che abbaiano, sottolineando un senso di isolamento.

“Io vengo da un altro posto, da un altro blues, da un’altra solitudine. Tu non sei di queste parti, non parli agli argini, non parli ai matti, e i cani ti abbaiano”. È stato questo il VoiceOver di Zucchero che ha aperto il suo concerto di ieri sera, lunedì 6 luglio, allo stadio Dall’Ara di Bologna. Dopo l’incontro pomeridiano con la stampa, in cui il bluesman ha commentato il nuovo regolamento di Sanremo 2027, ha detto la propria sulle parole di De Gregori e si è espresso sul Nobel per la pace al popolo di Lampedusa (“È giusto, basta che non lo diano a Trump”), l’artista di Roncocesi è tornato con un appuntamento, live, italiano. Il tour di Sugar, intitolato “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Zucchero a Bologna è uno “spirito nel buio”: “Sono contento come quando l’altro giorno, tornando a casa dal tour europeo, sono nati quattro piccoli pavoncelli” – La scaletta

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