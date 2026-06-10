Stefano De Martino con Belen nel momento buio | Sono ancora lì uno accanto all’altra

Belen e Stefano beccati insieme a Milano, lui resta al suo fianco in un momento molto delicato. Per Belen Rodriguez non è un periodo troppo sereno, infatti si è parlato a lungo del suo crollo psicologico e sin da subito è emerso il fatto che Stefano De Martino è stato da subito al suo fianco. Belen Rodriguez e Stefano De Martino (Foto Ig @chimagazineit) I due non sono più una coppia da anni ma stima e affetto restano, infatti sono in ottimi rapporti. Lui in un momento così difficile la sta supportando molto. Il settimanale Chi dopo averli pizzicati insieme a Milano fa sapere: “In questi giorni lei ha avuto vicino il suo ex marito, sono stati varie volte insieme. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Funerali Padre Stefano de Martino: Il toccante gesto di Belen sulla bara

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