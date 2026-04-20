Durante un'intervista a Verissimo, Pino Insegno ha parlato dei suoi quattro figli, due nati dal matrimonio con Roberta Lanfranchi e due avuti con Alessia Navarro. I figli più grandi sono Matteo e Francesco, entrambi figli di Roberta Lanfranchi. Con Alessia Navarro, Insegno ha avuto Alessandro e Valerio. La discussione si è concentrata sui nomi e sulle relazioni familiari, senza entrare in dettagli sulla loro vita privata o professionale.

Pino Insegno, ospite a Verissimo qualche mese fa, ha parlato dei suoi quattro figli – Matteo e Francesco, nati dal matrimonio con Roberta Lanfranchi, e Alessandro e Valerio, avuti con Alessia Navarro. Se il più grande dei suoi figli ha quasi 25 anni, il più piccolo ne ha due. “La cosa per cui ci rimango male è quando mi scambiano per nonno di mio figlio, dicono guarda Pino col nipotino e mi dispiace anche se in effetti ho la stessa età di mia suocera”, afferma l’attore e doppiatore. E aggiunge: “Ogni tanto ci penso al fatto che quando mio figlio avrà 18 anni, io ne avrò 80 e mi fa un certo effetto”. Però al momento non si sentirebbe pronto a diventare nonno: “Non diamo strane idee a mio figlio maggiore”, dice scherzando.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i quattro figli di Pino Insegno e cosa fanno nella vita (i più grandi nati dal matrimonio con Roberta Lanfranchi)

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Chi sono i figli di Pino Insegno e cosa fanno nella vita: “Ci rimango male quando mi scambiano per il nonno di mio figlio”Con la prima moglie Roberta Lanfranchi, Pino Insegno ha avuto due figli: Francesco nato nel 1998 e Matteo nel 2003.

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