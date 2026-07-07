Il debutto di Zendaya sul set di Odissea è stato caratterizzato da difficoltà legate alle temperature estreme dell'Islanda, che le hanno impedito di pronunciare le battute. L'attrice ha riferito di aver avuto la bocca congelata il primo giorno di riprese, rendendo complicato il suo lavoro sul set.

Il debutto di Zendaya sul set di Odissea non è stato semplice. L'attrice ha raccontato che il freddo estremo dell'Islanda le impediva perfino di pronunciare le battute. Interpretare una dea dell'antica Grecia davanti alla macchina da presa di Christopher Nolan è già una sfida. Farlo con temperature glaciali, al punto da non riuscire ad aprire la bocca, rende tutto ancora più complicato: è il ricordo che Zendaya ha condiviso ripensando al suo primo giorno di lavorazione di Odissea. L'emozione dell'esordio e il gelo dell'Islanda L'attrice ha raccontato l'episodio durante il podcast Happy Sad Confused, spiegando che l'ansia di affrontare il suo primo film diretto da Christopher Nolan era già alta prima ancora di arrivare sul set. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zendaya il primo giorno sul set di Odissea non riusciva manco a parlare: "Avevo la bocca congelata"

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