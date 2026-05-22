Zendaya ha raccontato di aver provato un grande orgoglio nel vedere Tom Holland recitare sul set dell’Odissea, tanto da sentirsi vicina alle lacrime. Ha descritto l’esperienza di lavorare insieme come familiare, sottolineando che spesso portano con sé i loro cani e che ogni giorno sono accanto al suo migliore amico. I due attori, protagonisti di produzioni diverse, hanno condiviso momenti di intimità sul set di questa nuova produzione, chiamata proprio l’Odissea.

L'attrice ha fatto così riferimento al film dell'universo Marvel come alla scintilla che ha fatto scoccare l'amore tra lei e Holland. I due si sono infatti conosciuti sul set di Spider-Man: Homecoming nel 2016 e, nel sequel del 2021, proprio come i loro rispettivi personaggi, MJ e Peter Parker, i due si sono messi insieme. Da allora, pur tenendo la loro relazione privata, Zendaya e Tom Holland non si sono mai lasciati e, nel 2024, è stato confermato il loro fidanzamento ufficiale. Alla richiesta di confermare, durante l'intervista, la veridicità dei pettegolezzi sul loro matrimonio, l'attrice si è nuovamente rifiutata di commentare: «No, non lo farò». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya: «Sul set dell'Odissea guardavo Tom Holland recitare e avrei potuto piangere: ero così orgogliosa di lui. Lavorare insieme è come stare in famiglia, andiamo sul set con i nostri cani e ogni giorno sono accanto al mio migliore amico»

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