Zendaya il primo giorno sul set di Odissea è stato un disastro | La mia bocca era congelata non riuscivo a parlare

Anche per un’attrice del calibro di Zendaya il primo giorno sul set di un film di Christopher Nolan può trasformarsi in un momento di grande tensione. La protagonista di Odissea ha raccontato un curioso retroscena delle riprese del kolossal, rivelando che il freddo estremo dell’Islanda le impedì letteralmente di pronunciare le battute durante una delle sue prime scene. Ospite del podcast Happy Sad Confused, l’attrice ha spiegato di essersi preparata con grande scrupolo per il debutto sul set, sentendo tutta la pressione di lavorare per la prima volta con uno dei registi più acclamati del cinema contemporaneo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Zendaya Kicks Off The Odyssey Tour in Khaite Resort 2027

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Zendaya il primo giorno sul set di Odissea non riusciva manco a parlare: "Avevo la bocca congelata"Il debutto di Zendaya sul set di Odissea è stato caratterizzato da difficoltà legate alle temperature estreme dell'Islanda, che le hanno impedito di...

Zendaya: «Sul set dell'Odissea guardavo Tom Holland recitare e avrei potuto piangere: ero così orgogliosa di lui. Lavorare insieme è come stare in famiglia, andiamo sul set con i nostri cani e ogni giorno sono accanto al mio migliore amico»Zendaya ha raccontato di aver provato un grande orgoglio nel vedere Tom Holland recitare sul set dell’Odissea, tanto da sentirsi vicina alle lacrime.

Temi più discussi: The Odyssey: Zendaya racconta l’esperienza sul set di Nolan; Spider-Man: Brand New Day continua a infrangere record (e non è ancora uscito nelle sale); Spider-Man: Brand New Day, il trailer fa la storia: l'Uomo Ragno è da record; Tom Holland confessa una paura avuta sul set di Odissea.

Odissea, Zendaya racconta il suo primo giorno sul set di Nolan: Non riuscivo nemmeno a parlareZendaya racconta il suo primo giorno di riprese di Odissea: il freddo dell'Islanda le impedì persino di parlare, ma Christopher Nolan rimase conquistato dalla sua interpretazione. msn.com

Zendaya a Roma tra gelato e show a Castel Sant’Angelo: Tom e i miei nipoti mi danno speranzaI neosposi in tour europeo per promuovere il nuovo Spider-man in arrivo il 29 luglio. Avere qualcuno che ti ama e ti sostiene è importante ed è il tema centrale del film ... msn.com