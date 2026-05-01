Zara Larsson ha sfoggiato un nuovo look in perfetto stile “Malibu Barbie after-party”, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La cantante, nota per il suo stile vivace, sembra vivere costantemente in un’atmosfera estiva, anche fuori stagione, con tratti distintivi che ricordano un’atmosfera da spiaggia e colori brillanti. Il suo look ha generato molte reazioni sui social e tra gli appassionati di moda.

Ok ma possiamo parlare del fatto che Zara Laon sembra vivere permanentemente dentro un’estate infinita? Perché ogni volta che appare su un red carpet è come se qualcuno avesse preso il concetto di “golden hour sulla spiaggia”, gli avesse aggiunto glitter, blush rosa bubblegum e un po’ di pop-star energy scandinava, ed ecco il risultato. Per i Billboard Women In Music Awards 2026, Zara ha fatto esattamente questo. E il beauty look? Letteralmente una Malibu Barbie che ha appena passato la giornata in barca a Malibu, ha flirtato con mezzo beach club e ora sta andando a ritirare il suo premio con la pelle ancora illuminata dal tramonto. La...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zara Larsson ha appena servito il beauty look più “Malibu Barbie after-party” della stagione

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