Recentemente, Selena Gomez ha deciso di tagliare il suo iconico bob, optando per un hairstyle più romantico, tipico della primavera. La cantante e attrice si è mostrata con questa nuova acconciatura in diverse occasioni pubbliche e sui social media, sorprendendo i fan con un cambio di stile improvviso. La trasformazione ha attirato l’attenzione, dato che Gomez cambia spesso look senza preavviso, mantenendo comunque un’immagine naturale e spontanea.

Selena Gomez cambia capelli praticamente come cambiano le aesthetic su TikTok: all’improvviso, senza avvertire nessuno, e riuscendo comunque a far sembrare tutto incredibilmente effortless. Ma questa volta il cambio look ha qualcosa di diverso. Più soft. Più nostalgico. Più “main character in una rom-com anni ’90”. Nelle nuove foto pubblicate su Instagram il 30 aprile, la founder di Rare Beauty ha abbandonato temporaneamente il suo ormai iconico bob sleek per un hairstyle decisamente più romantico e inaspettato: delle lunghissime wavy pigtails morbide, ondulate e super face-framing che sembrano uscite direttamente da un editoriale beauty ispirato alla soft femininity aesthetic che in questo momento sta letteralmente dominando internet.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Selena Gomez ha appena mollato il suo iconico bob per l’hairstyle più romantico della primavera

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