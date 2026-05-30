Il giocatore classe 2007 ha firmato un nuovo contratto con la Juventus, che prevede un biennale con opzione. Con il rinnovo, viene anche promossa alla squadra di categoria superiore, la Next Gen, allenata da Brambilla. La firma è stata formalizzata nelle ultime ore, confermando la volontà del club di continuare a investire sul giovane talento.

di Marco Baridon Grelaud prolunga con la Juventus: per lui un biennale con opzione. Salirà nella seconda squadra allenata da Brambilla. La Juventus inizia a programmare il proprio futuro partendo dalle fondamenta del proprio settore giovanile. La dirigenza ha infatti blindato uno dei talenti più cristallini e promettenti della propria cantera: Josue Grelaud ha firmato il rinnovo di contratto con il club bianconero. L’accordo prevede un prolungamento biennale con un’opzione per un ulteriore biennio, a testimonianza della grandissima fiducia che la società ripone nelle sue doti. Con questa firma arriva anche il salto di categoria: l’esterno classe 2007 lascerà la Primavera per salire stabilmente nella rosa della Juventus Next Gen (allenata anche l’anno prossimo da mister Brambilla). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grealud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagliGrealud ha firmato il rinnovo con la Juventus, con un contratto biennale e opzione.

Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE: magia di Licina, i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007! Sfiora anche il bisNella partita tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, la squadra bianconera si è portata avanti grazie a un gol di Licina, un giovane classe...

Argomenti più discussi: Juve U20, tutto fatto per il rinnovo di Grelaud: i dettagli; Trofeo dell’Armonia Sportiva: per la Next Gen ko di misura con l'Atalanta U23.

Il futuro Juve con Elkann, Platini e il ricordo di Agnelli: È tutto d'oro?Un profondo senso di famiglia. Il JOFC Day 2026, l’abbraccio collettivo che unisce ogni anno i rappresentanti degli Juventus Official Fan Club giunti da ogni parte del mondo, si è nutrito di tutta la ... tuttosport.com

Juve, per fortuna c’è Vlahovic: dalla Champions dipende il futuro suo e del clubUn gol che è una speranza. Dusan Vlahovic si è ripreso la Juve quando tutto si è incredibilmente complicato in una giornata che avrebbe dovuto costituire il trampolino di lancio verso la tranquillità ... corrieredellosport.it