Yoga gratuito nei parchi di Roma | prosegue VIVI – Il Saluto al Sole tra Villa Pamphili e Villa Borghese

A Roma, dal 2 giugno, è ripreso l’evento estivo di yoga gratuito “VIVI – Il Saluto al Sole”, giunto alla XIII edizione. La manifestazione si svolge nei parchi di Villa Pamphili e Villa Borghese, offrendo sessioni all’aperto dedicate al benessere. L’iniziativa si svolge durante i mesi estivi, coinvolgendo cittadini e visitatori interessati a praticare yoga in ambienti naturali. La rassegna si ripete annualmente e si svolge in diverse location pubbliche della città.

Dal 2 giugno è tornato a Roma uno degli appuntamenti estivi più attesi dedicati al benessere all’aria aperta: la XIII edizione di “VIVI – Il Saluto al Sole”, la rassegna di yoga gratuito immersa nel verde dei parchi della Capitale. Il progetto, firmato dal brand Food & Lifestyle VIVI, fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, quest’anno si è ampliato con una grande novità: accanto allo storico appuntamento di Villa Pamphili, le lezioni sono arrivate anche a Villa Borghese, nello spazio di VIVI – Galleria Borghese, inaugurato nel 2025. Due location per praticare yoga gratis a Roma. L’edizione 2026 prosegue con due sedi e calendari distinti: Le sessioni sono gratuite e aperte sia a chi pratica yoga da tempo sia ai principianti, con il supporto di LIGHTHOUSE YOGA, realtà affiliata CSEN. 🔗 Leggi su Funweek.it

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