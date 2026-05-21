Vivi - Il salute al sole la rassegna di yoga gratuito a Villa Pamphili e Villa Borghese
Con l’arrivo dell’estate torna l’appuntamento di VIVI – Il saluto al sole, la rassegna di yoga gratuito che si svolge a Villa Pamphili e Villa Borghese. La tredicesima edizione di questa iniziativa, creata da un brand specializzato in food e lifestyle, viene inaugurata quest’anno con alcune novità che ampliano il programma e sorprendono i partecipanti. L’evento, che si tiene nelle due location romane, propone sessioni di yoga aperte a tutti durante i mesi caldi, segnando un ritorno consolidato nel calendario estivo della città.
Arriva l’estate e con lei torna puntuale VIVI – Il saluto al sole. Il food & lifestyle brand fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo inaugura la XIII edizione dello storico appuntamento a Villa Pamphili, che quest’anno si amplia e introduce una novità destinata a rinnovare il progetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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