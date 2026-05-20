Nel corso di una visita ufficiale in Italia, il primo ministro indiano ha incontrato la presidente del Consiglio in un incontro bilaterale presso Villa Pamphili. Durante l'incontro, è stata firmata una lettera che evidenzia il rafforzamento delle relazioni tra i due paesi, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla cooperazione tra Italia e India. La visita si inserisce in un quadro di incontri tra le autorità dei due stati, focalizzati sulla definizione di accordi e sulle future collaborazioni.

AGI - Una lettera per ribadire il "nuovo slancio" inferto alle relazioni tra Italia e India. L'hanno firmata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita in Italia. "Il rapporto tra Italia e India ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia a un partneriato strategico, speciale, fondato su valore di libertà e democrazia nonché su una visione comune del futuro", scrivono Meloni e Modi, nel testo pubblicato dal 'Corriere della Sera'. Obiettivo "sinergia tra eccellenze italiane e crescita indiana". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni e Modi, tra Italia e India "legame strategico". Al via il bilaterale a Villa Pamphili

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PM Modi in Rome: India-Italy cultural bond & strategic partnership | Explained

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DURANTE LA SUA TRASMISSIONE. Cosa intendono fare il sior @Antonio_Tajani e il @GovernoMeloni? Convocheranno l'ambasciatore con tarallucci e vino perchè noi non siamo in #guerra contro la #Russia e ci serve il gas di #Putin? 2/ x.com