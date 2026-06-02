Microsoft ha annunciato di aver rimosso i loghi di Xbox dai propri materiali pubblicitari, definendolo un “errore”. La decisione arriva dopo le critiche da parte di alcuni utenti e analisti, che avevano sottolineato come l'uso eccessivo del marchio potesse creare confusione tra le varie piattaforme di gioco. La società ha precisato che si tratta di un passo indietro per migliorare la chiarezza nelle comunicazioni.

Nel mondo sempre più fluido del gaming multipiattaforma, Microsoft si trova a navigare acque insidiose tra trasparenza e marketing tradizionale. E l’ultima controversia, scoppiata proprio nelle ultime ore, dimostra quanto sia difficile trovare il giusto equilibrio quando il pubblico è diviso e le aspettative cambiano rapidamente, con al centro del dibattito l’utilizzo dei loghi della concorrenza nelle conferenze Xbox. Tutto è iniziato durante l’ultimo episodio del podcast ufficiale Xbox, andato in onda ieri. Matt Booty, figura di spicco nella divisione gaming di Microsoft, ha discusso i dettagli dell’imminente Xbox Games Showcase 2026,... 🔗 Leggi su Game-experience.it

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© Game-experience.it - Xbox fa marcia indietro dopo le polemiche sui loghi: “È stato un errore”, ammette Microsoft

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Xbox Just Backtracked! Game Pass Price DROP + Changes noone saw coming!

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