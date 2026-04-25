Xbox ha annunciato una modifica nella propria strategia di comunicazione, abbandonando il nome Microsoft Gaming e tornando a utilizzare esclusivamente il marchio Xbox. Questa decisione arriva in un momento di cambiamenti significativi per l’azienda, segnando una svolta nel modo in cui si presenta al pubblico e nel posizionamento sul mercato. La scelta si riflette anche in un possibile ripristino di esclusive e in una nuova direzione per le future attività.

Xbox volta pagina e lo fa in un momento decisivo per il proprio futuro. La scelta di abbandonare definitivamente il nome Microsoft Gaming e tornare a una comunicazione più diretta, semplicemente Xbox, non è un dettaglio formale ma un cambio di direzione ben preciso. Dietro questa decisione c’è la nuova guida rappresentata da Asha Sharma, determinata a ricostruire un’identità più chiara e riconoscibile dopo anni di strategie che hanno spesso diviso la community. Hai già saputo di Xbox Game Pass cambia strategia: in arrivo lo Starter con Discord e meno giochi al lancio?? Asha Sharma – Gamerbrain.net Xbox torna al centro: identità e brand da ricostruire.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Xbox cambia strategia: addio Microsoft Gaming, possibile ritorno alle esclusive? La svolta di Asha Sharma

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Xbox è tornata: la nuova strategia di Microsoft per il gamingMicrosoft valuta le nuove esclusive Xbox e un cambio di strategia, dopo i nuovi vertici della divisione gaming. techprincess.it

La nuova CEO di Xbox, Asha Sharma ha presentato il nuovo logo di Xbox, confermando la cancellazione del nome “Microsoft Gaming”. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

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