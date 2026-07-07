X Factor saluta Napoli dopo due anni la finale tornerà a Milano
La finale di X Factor 2026 si terrà al Forum di Milano, dopo due anni di svolgimento a Napoli. La decisione di tornare nel capoluogo lombardo segna il ritorno alla sede tradizionale per la conclusione del talent. La trasferta partenopea si è conclusa con successo, ma ora si torna alla location storica. La data dell’evento non è ancora stata ufficializzata.
La finale di X Factor 2026 andrà in scena dal Forum di Milano. Un ritorno "alla base" dopo due anni di trasferta in Piazza del Plebiscito, a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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