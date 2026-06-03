Conte saluta il Napoli ‘due anni di forti emozioni’

Tempo di lettura: 3 minuti I primi pezzi del mosaico da mettere insieme per formare il quadro che rappresenterà l’immagine del Napoli della prossima stagione cominciano a trovare la loro collocazione. In attesa della presentazione, in calendario domani, dei due consueti ritiri estivi, prima a Dimaro in Val di Sole e poi a Castel di Sangro, in Abruzzo, arriva oggi la notizia dell’addio definitivo di Antonio Conte, il quale ha sottoscritto la rescissione consensuale del contratto che lo avrebbe legato al Napoli fino al 30 giugno del prossimo anno. Ne ha dato notizia lo stesso tecnico leccese con un messaggio su Instagram. “ Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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CASSANO: CONTE VIA DAL NAPOLI PER ME HA GIÀ LA NAZIONALE

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