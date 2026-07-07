Milano, 7 luglio 2026 – Dopo due anni nel cuore di Napoli, nuovo cambio per la finalissima di X Factor 2026. Per l’edizione 2026 il vincitore sarà incoronato a Milano. Un ritorno alla “base” per il talent show di Sky che quest’anno decreterà il trionfatore al Forum. Nell’edizione 2024 e in quella 2025 (vinta rispettivamente da Mimì Caruso e Rob ) la location della finale era stata piazza del Plebiscito. “Dopo due anni bellissimi a Napoli, abbiamo deciso di tornare alla base ” ha annunciato Giuseppe De Bellis, executive vice president Sport, News and Entertainment di Sky, alla presentazione dei palinesti a Milano. Ma quando inizierà la nuova stagione? L’inizio di X Factor – come di consueto – coinciderà con il ritorno “tra i banchi”: l’edizione 2026 partirà il 10 settembre (come da tradizione il giovedì). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - X Factor torna “a casa”: la finale sarà a Milano (dopo 2 anni a Napoli)

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