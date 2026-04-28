WWE | Sol Ruca approda a RAW dopo l’addio a NXT

Sol Ruca si prepara a lasciare NXT e ad approdare a RAW, secondo quanto mostrato in un recente video. La wrestler aveva annunciato il suo addio a NXT all’inizio della settimana, e ora si conferma che il suo futuro sarà nel roster principale della WWE. La notizia è stata comunicata attraverso un nuovo video, che indica ufficialmente il suo passaggio a RAW.

Il passaggio di Sol Ruca nel main roster WWE non è più solo una speculazione, la sua destinazione ufficiale sta ormai prendendo forma Dopo il messaggio d’addio a NXT pubblicato all’inizio della settimana, un nuovo video ha chiarito esattamente quale sarà il suo prossimo approdo. Durante l’episodio di RAW della scorsa notte, è stato ufficialmente reso noto che Sol Ruca farà parte dello show rosso dalla prossima settimana. La firma del contratto è infatti prevista nel corso della puntata di lunedì prossimo, assicurandosi così un posto nello show di punta della WWE. No apareció y esperar el próximo lunes a sol ruca pero nos regalaron este muy buen video package de la mujer que revolucionará el wrestling la Jeff Hardy femenina SOL RUCA #rawcl #wweraw #solruca pic.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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