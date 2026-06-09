A Raw, Sol Ruca ha difeso con successo il Women’s Intercontinental Championship contro Lyra Valkyria. Dopo un match equilibrato, Ruca ha ribaltato la situazione con una Sol Snatcher, che le ha permesso di ottenere lo schienamento e mantenere il titolo.

A Raw, Sol Ruca ha mantenuto il Women’s Intercontinental Championship battendo Lyra Valkyria. Dopo un match in equilibrio, in cui la sfidante sembrava a un passo dal successo, Sol Ruca ha ribaltato la situazione con una Sol Snatcher piazzata al momento giusto, conquistando lo schienamento. Sol Ruca difende il Women’s Intercontinental Championship. Nella puntata di questa settimana di Raw, Sol Ruca ha conservato il Women’s Intercontinental Championship superando Lyra Valkyria. Un match in cui entrambe hanno offerto una buona prova, ma alla fine è stata la campionessa a trovare il varco decisivo e a chiudere i conti con una Sol Snatcher dal tempismo perfetto. Un incontro in equilibrio fino alla contromossa decisiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco come è andata la prima difesa di Sol Ruca come campionessa Intercontinentale

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