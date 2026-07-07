Wimbledon Sinner vola in semifinale | battuto Struff in tre set

Notizia in breve

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale di Wimbledon, vincendo in tre set contro un avversario tedesco con i punteggi di 7-5, 7-6, 6-3. La partita si è conclusa con una prestazione solida dell’italiano, che ha superato l’avversario in due ore e 15 minuti di gioco. Il tennista ha chiuso il match con un ace decisivo nel terzo set.