Wimbledon Sinner vola in semifinale | battuto Struff in tre set

Da dayitalianews.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale di Wimbledon, vincendo in tre set contro un avversario tedesco con i punteggi di 7-5, 7-6, 6-3. La partita si è conclusa con una prestazione solida dell’italiano, che ha superato l’avversario in due ore e 15 minuti di gioco. Il tennista ha chiuso il match con un ace decisivo nel terzo set.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’azzurro supera il tedesco con una prestazione solida. Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon grazie a una convincente vittoria contro il tedesco Jan-Lennard Struff, superato in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Il numero uno del mondo ha gestito con autorità un match equilibrato, confermando il suo ottimo stato di forma sull’erba londinese. Con questo successo, Sinner prosegue il suo cammino nel torneo e raggiunge ancora una volta il penultimo atto dello Slam britannico, avvicinandosi all’obiettivo della finale. In semifinale sfiderà il vincente tra Djokovic e Auger-Aliassime. Nel prossimo turno, Sinner affronterà il vincitore del quarto di finale tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime, una sfida che determinerà il suo avversario nella corsa al titolo di Wimbledon. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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