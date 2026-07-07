Jannik Sinner ha battuto Struff in tre set, qualificandosi per la semifinale di Wimbledon. È la sua quarta vittoria consecutiva in tre set in questo torneo e la terza semifinale raggiunta in carriera a Wimbledon. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner senza perdere un set.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso., Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale: sfiderà Djokovic (7) o Auger-Aliassime (3). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Sinner non sbaglia con Struff e vola in semifinale a Wimbledon: 4° vittoria di fila in 3 set

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