Wimbledon Sinner batte Struff e fila liscio in semifinale Chi incontrerà

Jannik Sinner ha battuto Jan-Lennard Struff in tre set, 6-4, 7-6, 6-3, e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon. È la terza volta in sei partecipazioni che il giocatore raggiunge questa fase del torneo. La partita si è conclusa oggi, 7 luglio.

Per la terza volta in sei partecipazioni, Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del torneo di Wimbledon. Il numero 1 della classifica Atp ha sconfitto oggi 7 luglio il 36enne tedesco Jan-Lennard Struff (n. 74) in tre set, con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. In appena due ore e 34 minuti di gioco, Jan fila dunque liscio al prossimo turno dove incontrerà il vincitore fra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. L'altoatesino aggancia così la sua decima semifinale Slam, agganciando John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz. Sul tabellone femminile, invece, sull'erba del Campo Centrale si incontreranno Jasmine Paolini e la ucraina Marta Kostyuk. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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