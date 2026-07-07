Wimbledon Sinner batte Struff e fila liscio in semifinale Chi incontrerà

Da iltempo.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner ha battuto Jan-Lennard Struff in tre set, 6-4, 7-6, 6-3, e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon. È la terza volta in sei partecipazioni che il giocatore raggiunge questa fase del torneo. La partita si è conclusa oggi, 7 luglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per la terza volta in sei partecipazioni, Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del torneo di Wimbledon. Il numero 1 della classifica Atp ha sconfitto oggi 7 luglio il 36enne tedesco Jan-Lennard Struff (n. 74) in tre set, con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. In appena due ore e 34 minuti di gioco, Jan fila dunque liscio al prossimo turno dove incontrerà il vincitore fra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. L'altoatesino aggancia così la sua decima semifinale Slam, agganciando John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz.    Sul tabellone femminile, invece, sull'erba del Campo Centrale si incontreranno Jasmine Paolini e la ucraina Marta Kostyuk. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

wimbledon sinner batte struff e fila liscio in semifinale chi incontrer224
© Iltempo.it - Wimbledon, Sinner batte Struff e fila liscio in semifinale. Chi incontrerà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sinner-Zverev: gli highlights della FINALE | Madrid

Video Sinner-Zverev: gli highlights della FINALE | Madrid

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sinner batte Struff e va in semifinale a Wimbledon

Sinner non sbaglia con Struff e vola in semifinale a Wimbledon: 4° vittoria di fila in 3 setJannik Sinner ha battuto Struff in tre set, qualificandosi per la semifinale di Wimbledon.

Temi più discussi: Wimbledon, Sinner batte Mochizuki: ai quarti c'è Struff; Chi è Jan-Lennard Struff, il vecchio avversario di Sinner ai quarti di finale; Wimbledon, oggi Sinner-Struff: orario quarti di finale e dove vederla in tv; Sinner-Struff, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

wimbledon sinner batte struffWimbledon, Sinner batte Struff ed è in semifinaleProsegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile iniziano oggi i quarti di finale e torna in campo Jannik Sinner. L’azzurro, numero uno del mondo, affronta nel pom ... tg24.sky.it

wimbledon sinner batte struffSinner-Struff 7-5 7-6 6-3 a Wimbledon, il risultato dei quarti di finale: Jannik in semifinale contro Djokovic o Auger AliassimeSinner-Struff in diretta oggi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web