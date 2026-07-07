sinner batte struff e va in semifinale a wimbledon

Jannik Sinner ha vinto contro Jan Struff con i punteggi di 7-5, 7-6, 6-3, qualificandosi per le semifinali di Wimbledon. La partita si è conclusa con l'azzurro che ha superato l'avversario in tre set. Struff è stato considerato un avversario difficile da affrontare, mentre Sinner si è imposto sui campi londinesi. La vittoria permette a Sinner di avanzare ulteriormente nel torneo.

AGI - Jannik Sinner ha battuto Jan Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 a Wimbledon. L'azzurro è ora in semifinale. "Struff è un giocatore difficile da affrontare ed è una grande persona fuori dal campo. All'inizio ero in difficoltà, poi sono rimasto lì mentalmente e sono entrato in partita. Nel terzo set ero più rilassato anche al servizio", ha commentato Sinner, nell'intervista in campo. "Il secondo set sarebbe potuto finire in un altro modo, ma sono contento di aver vinto in tre match contro un avversario cosi' ostico. Abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa fosse andato storto, sono contento di essere in semifinale", aggiunge l'altoatesino, che in semifinale affronterà uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Agi.it

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Sinner batte Struff in 3 set: è alla 10^ semifinale Slam in carriera!

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